Koorddansen op grote hoogte bij de TU/e: 'Ik zou het zelf niet durven'

Bij de Technische Universiteit Eindhoven stonden mensen vrijdagmiddag met open mond te kijken hoe Zwitser David Dimitri van het een na hoogste gebouw naar het hoogste gebouw van de TU/e liep. Dat deed hij door over een koord te lopen, op 53 meter hoogte.

De TU/e bestaat dit jaar 65 jaar. Het hele jaar wordt dit gevierd met als lustrumthema Heroes Like You. Ook de act van David is hier onderdeel van.