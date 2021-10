Eerste nachtvorst na het zomerseizoen levert schitterende foto's op

Wie pech had moest zaterdagochtend autoruiten krabben. De voorbije nacht was namelijk de eerste met vorst op anderhalve meter van de grond sinds de zomerperiode, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza. Maar de vorst leverde mooie foto's op.

Met name in het zuidoosten van de provincie was het koud. "Daar was de lucht namelijk wat langer opgeklaard dan in de rest van de provincie", legde Alfred zaterdagochtend uit in het radioprogramma 'Weekend!' op Omroep Brabant. "Net over de Limburgse grens, in de buurt van Weert, daalde de temperatuur zelfs naar -0,6 graden. Dat was afgelopen nacht het koudste plekje van Nederland."

Zon vrij hardnekkig afgeschermd

Deze zaterdag krijgen we vooral te maken met wolkenvelden. "Die wolken schermen de zon vrij hardnekkig af. Maar af en toe komt de zon ook deze dag weer even tevoorschijn." Alfred spreekt van een rustig weerbeeld. "Droog weer met wolken en af en toe zon. Daarbij staat niet al te veel wind en het wordt zo'n 14 graden, vrij normaal voor deze tijd van het jaar."

Voor zondag verwacht Alfred een beetje hetzelfde weer. "Zaterdagavond en -nacht krijgen we te maken met wolkenvelden. Daarom verwacht ik komende nacht geen al te lage temperaturen. Misschien 4 graden als het mooi opklaart, maar dat is dan kortstondig."

Rustige herfstdag

Automobilisten zullen zondagochtend vroeg dus geen autoruiten hoeven krabben. "Overdag wordt het dan 14 of 15 graden. In eerste instantie breekt de zon dan goed door, maar gaandeweg de dag trekken er meer wolkenvelden over. Ook zondag wordt een rustige, droge herfstdag."