Kind naar de opvang? Door enorm personeelstekort niet meer vanzelfsprekend

Het zou zomaar kunnen dat we deze herfstvakantie niet alle kinderen kunnen opvangen. Het is de strekking van een brandbrief die Chantal Verhoeven deze week tot haar eigen verdriet naar ouders moest versturen. De directeur van een kleine kinderopvangorganisatie in het midden van Brabant, zit door een nijpend tekort aan personeel met de handen in het haar. Zelf werkt ze wekelijks nu bijna 70 uur per week. Een schrijnend voorbeeld van hoe de kinderopvang piept en kraakt.

"Ik heb zelf een gezin met vier kinderen en die hebben mij de afgelopen tijd niet veel gezien, nee." Verhoeven wil helemaal niet klagen en vooral de schouders eronder zetten, maar uit alles blijkt dat ze in een hele lastige situatie zit. Haar organisatie De Toverdroom heeft drie kinderdagverblijven en BSO's en twee peuterspeelzalen in de dorpen Dongen, Raamsdonk en 's Gravenmoer. In totaal worden er zo'n 550 kinderen opgevangen. Maar komende herfstvakantie is misschien niet voor alle kleintjes plek. "We hebben nog twaalf diensten openstaan." Verhoeven vertelt: "We liepen er in de zomervakantie al tegenaan dat er geen personeel te vinden was. We hebben uitzendbureaus gebeld, maar die konden ook niks leveren. Dan ga je zelf op de groep staan én op zoek naar nieuw personeel." Pijnlijk en vervelend

Dat laatste is een bijna onmogelijke opgave, zo merkt de hele branche. Chantal heeft daarom aan haar medewerkers die zelf op vakantie gaan, moeten vragen of ze misschien toch een dag terug willen komen. En opnieuw heeft ze contact gelegd met een uitzendbureau, om de openstaande diensten in te vullen. Tot nu toe heeft dat laatste niets opgeleverd. Verhoeven klom dus in de pen richting de ouders. "Ik wil de ouders erop voorbereiden dat het misschien niet mogelijk is om alle kinderen op te vangen. En dat is erg pijnlijk en erg vervelend." Of ze denkt dat de roosters alsnog gevuld worden? "Ik hoop het wel, maar ik denk van niet." Hartverwarmend, noemt Verhoeven de reacties van ouders. "Sommigen bieden aan om te helpen op de groep. Anderen zeggen nog wel een opa en oma achter de hand te hebben. En dan zeg ik tegen die ouders: dat is hartstikke lief en fantastisch, maar dat lost het probleem op de lange termijn niet op." Dat probleem: een enorm tekort aan personeel met de juiste papieren. Jonge meiden, het zijn in de branche vooral meiden, die wél de opleiding voor kinderopvang hebben gedaan, mogen nog niet meteen op alle groepen werken. "Om alles te mogen doen, moeten ze nog bijna 2 jaar aanvullende opleidingen volgen." En er zijn volgens Verhoeven ook veel baby's nu. De oplossingen? "Voor een deel versoepeling van de eisen. Vroeger moest er voor vier baby's een leidster zijn, nu voor drie. Als dat bijvoorbeeld teruggeschroefd kan worden, ontstaat ruimte."

Vijver om uit te putten droogt op

Geert de Wit, bestuurder van Kinderopvanggroep Tilburg met tientallen opvanglocaties, kan wél met een gerust hart vooruitkijken naar de herfstvakantie. Als er op een van zijn kinderdagverblijven een personeelsprobleem is, worden mensen ingevlogen van andere locaties. Hij herkent wel de krapte op de arbeidsmarkt. "Vroeger kregen we tientallen reacties op een vacature, maar die tijd is voorbij. De vijver waar we uit kunnen putten wordt steeds leger." Werken met de peuter op schoot

Marjet Winsemius, directeur van belangenorganisatie Voor Werkende Ouders, heeft grote zorgen over de nabije toekomt. "We krijgen nu al veel signalen van ouders over de wachtlijsten die er bestaan. Meldingen van groepen die noodgedwongen gesloten worden vanwege gebrek aan personeel, hebben wij nog niet gehad. Maar de verwachting is dat dit zeker gaat gebeuren." Ze vervolgt: "Het water staat veel kinderopvangorganisaties aan de lippen. Zij doen nu hun stinkende best om de problemen op te lossen. Het sluiten van groepen is daarin het laatste redmiddel. " En niet alle organisaties zullen daaraan ontkomen, is de verwachting. "En dan zitten ouders straks weer met een peuter op schoot achter hun laptop hun werk te doen. Terwijl ouders er echt wel doorheen zitten, de lockdowns hebben er hard ingehakt." Actie nodig

"Hoge werkdruk, personeel dat wegloopt, oplopend verzuim, anderen die extra moeten werken", Debbie van Leiden FNV-bestuurder op gebied van de kinderopvang, somt de problemen in de kinderopvang moeiteloos op. "Het is een neerwaartse spiraal." Actie is dan ook nodig, ook om te voorkomen dat kinderdagverblijven daadwerkelijk groepen moeten sluiten. "De CAO-lonen moeten omhoog, de werkdruk omlaag. En mensen moet opgeleid én verleid worden, bijvoorbeeld met meer vastigheid in de roosters en vaste dienstverbanden." Maar zover is het nog niet. En dus zit er voor Chantal Verhoeven van de Toverdroom niks anders op dan marathondiensten draaien en zoeken naar creatieve oplossingen. Voor haar geen herfstvakantie.

