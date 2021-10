Effectief RKC Waalwijk knokt zich knap naar punt tegen Feyenoord

RKC Waalwijk heeft zaterdag voor een stuntje gezorgd door met 2-2 gelijk te spelen op bezoek bij Feyenoord. De Rotterdammers waren beter, maar een effectief RKC knokte voor wat het waard was. En dat was genoeg voor een mooi punt.

Het leek in De Kuip in de beginfase niet de vraag of er gescoord zou worden door Feyenoord, maar hoe snel en hoe vaak. De Rotterdammers kregen heel wat kansen in eigen huis, maar op wonderlijke wijze wist de ploeg van trainer Joseph Oosting lange tijd het doel schoon te houden.

Na vijf minuten kopte verdediger Marcos Senesi de bal hard tegen de lat. Twee minuten later kreeg Alireza Jahanbaksh een grote schietkans, maar hij schoot hard over. Cyriel Dessers liet het stadion vervolgens trillen. Drie keer was hij dicht bij het openingsdoelpunt, maar net zo vaak was het net niet raak. Jens Toornstra was het die de trekker uiteindelijk wel wist over te halen, na een half uur spelen schoot hij de bal bekeken langs RKC-goalie Etienne Vaessen.

Het stadion ontplofte, maar heel snel kreeg RKC de fans van de thuisploeg weer stil. Jens Odgaard profiteerde van slap verdedigen van Feyenoord. Na een goede actie schoot hij over de grond raak: 1-1.

Voor en na rust

Op het moment dat de stadionspeaker vertelde dat er minimaal één minuut extra speeltijd zou zijn in de eerste helft, kopte Vurnon Anita de bal tegen de touwen. De kleinste man van het veld versloeg Senesi in de lucht en bracht RKC zo op een 1-2 voorsprong.

Tussen die goal en de 2-2 zat ongeveer een kwartier. Na de goal floot scheidsrechter Pol van Boekel bijna meteen voor de rust, net na rust maakte Feyenoord een snelle gelijkmaker. Senesi bracht de bal vanuit een corner via een omhaal in de doelmond, daar scoorde Guus Til.

Overleven

Waar de RKC-fans in de rust al voorzichtig begonnen te dromen van in ieder geval een puntje, was dat gevoel na de snelle gelijkmaker meteen weer weg. Feyenoord opende de jacht op de 3-2, RKC kon alleen maar proberen tegen te houden en hopen op een spaarzame uitbraak.

Tot frustratie van Feyenoord-trainer Arne Slot deed RKC er alles aan om het spel van de Rotterdammers te ontregelen. Doelman Vaessen nam zijn tijd bij spelhervattingen en de RKC-verzorger maakte overuren met blessurebehandelingen op het veld bij spelers die eenmaal buiten de lijnen weer topfit leken. Slot stond wild gebarend langs de lijn, iedere keer wijzend naar zijn horloge. Het thuispubliek ging er in mee. Waar de fluitconcerten in de eerste helft voor de eigen spelers bedoeld waren, was het gefluit nu gericht op het tijdrekken van de Waalwijkers.

Het geduld raakte op in Rotterdam, ook omdat de tijd wegtikte. Met nog tien minuten te spelen stond het nog altijd 2-2. RKC kwam er bijna niet meer uit, maar had achterin een goede muur opgetrokken. En als Feyenoord door die muur wist te breken, stond Vaessen op de juiste plek om een redding te verrichten.

Bibberen in slotfase

Vijf minuten voor tijd had hij niets in te brengen tegen een schot van Dessers. De spits verscheen op zo'n zeven meter van het doel voor Vaessen. Maar waar de Belg de bal alleen maar tussen de palen hoefde te schieten, werkte hij de bal hard en hoog over. Tot ongeloof bij alle Feyenoord-fans en tot opluchting van de 239 meegereisde RKC-supporters.

Toen het scorebord aangaf dat er negentig minuten gespeeld waren, was het nog niet klaar. Het tegenhouden, hopen, bibberen en beven kreeg een verlenging van zeven minuten blessuretijd. Ook in die extra tijd wist RKC met succes stand te houden, waardoor het trots en tevreden met een punt op zak huiswaarts keert.