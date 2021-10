Strenge regels voor tattooshops: 'Klanten kiezen straks illegaal circuit'

In januari worden in heel Europe de regels rondom tatoeage-inkt aangescherpt. Verschillende kleurstoffen worden verboden. Tattoo-shops maken zich zorgen. "Ik kan 75 procent van de kleuren, straks niet meer gebruiken."

"Voor rood, oranje en geel wel, maar wie zegt dat die alternatieven even goed zijn. Nu weet ik dat met de huidige inkt een tatoeage een leven lang mooi blijft. Die kapselt zich mooi in en de inkt gaat nergens naartoe. En er is geen enkel bewijs dat het slecht voor de gezondheid is, dat zeggen ook verschillende onderzoekers. Als je goed tatoeëert blijft de inkt tussen de huidlagen en gaat die niet zweven."

Zwart mag nog wel, maar die kleur mag geen conserveermiddelen meer bevatten waardoor hij vreest veel weg te moeten gooien. "Bovendien ben ik bang dat mensen straks kiezen voor het illegale circuit waar ze de oude kleuren nog wel kunnen laten zetten. Of ze gaan naar Turkije of een ander land buiten de EU."

Als hij minder kleuren mag gebruiken, beperkt dat hem bovendien in zijn creativiteit, zegt Groenhagen die een tatoeageshop in Tilburg heeft: Oneness. "De kwaliteit in onze branche is de laatste dertig jaar zo gestegen. De mooiste dingen worden gemaakt, met een hoge kwaliteit. Het is alsof je iemand die een tv-programma maakt, zegt dat hij alleen nog in zwart-wit mag filmen. Klanten snappen het ook niet. Je mag roken, je mag drinken. Waarom mag je dan niet zelf bepalen wat je op je huid zet."