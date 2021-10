PSV met veel moeite langs hekkensluiter PEC Zwolle

PSV heeft ternauwernood gewonnen van PEC Zwolle. Na 80 minuten stond het nog 0-1 voor de bezoekers. Maar door drie goals in de laatste tien minuten won PSV alsnog met 3-1 van de hekkensluiter. Een fijne overwinning al zullen ze met gemengde gevoelens terugkijken op de wedstrijd.

Naarmate de tijd vorderde ontstond er veel frustratie op de tribunes en op het veld. Zo was er een opstootje tussen Olivier Boscagli en Slobodan Tedic. Agressiviteit die PSV beter had kunnen tonen in het aanvalsspel. Nu kostte het onnodig veel tijd.

Frustraties Ondanks een matige eerste helft ging in Eindhoven iedereen er vanuit dat PSV in de tweede helft orde op zaken zou stellen. Niets was minder waar want ook na rust bleef de thuisploeg breien en waren er te weinig uitgespeelde kansen. Doelman Kostas Lamprou moest vooral redding brengen op afstandsschoten.

Het is te makkelijk om alleen te kijken naar de uit vorm zijnde Zahavi te kijken. Ook van de andere aanvallend ingestelde spelers mag meer verwacht worden. Kansen waren er genoeg maar uitgespeelde kansen waren spaarzaam. Iets wat beschamend is te noemen als je als titelkandidaat speelt tegen de hekkensluiter.

Een bal van achteruit wordt slecht verdedigd waardoor Daishawn Redan door kan naar Drommel en de score voor de bezoekers openen. Wat volgde was een aantrekkelijk eerste kwartier waarin PSV de nodige kansen kreeg maar vooral spits Eran Zahavi scherpte miste in de afwerking.

Vooraf had Roger Schmidt zijn elftal al gewaarschuwd door te zeggen dat PEC Zwolle beter was dan de ranglijst deed vermoeden. Die waarschuwing werd al na twee minuten door de Zwollenaren bevestigd. De hekkensluiter die voor zaterdag pas twee keer had gescoord kwam brutaal op voorsprong in het Philips Stadion.

Zeven minuten, drie goals

Zonder dat er een echt slotoffensief ontstond kwam alles toch goed voor de Eindhovenaren. In de 83e minuut was het André Ramalho die een corner raak kopte. Drie minuten later was het Cody Gakpo die voor de bevrijdende 2-1 zorgde. De sfeer in het stadion sloeg om. Geen frustraties meer maar vooral opluchting. Het feest werd compleet toen Boscagli een vrije trap op fraaie wijze in de kruising schoot.

Ondanks dat de opluchting groot was bij de fans en de spelers zal er niet met trots teruggekeken worden op de wedstrijd. PSV was zeer matig en dat was niet de eerste keer dit seizoen tegen een laagvlieger.

Schmidt zal dan deels gelijk hebben gekregen met het feit dat PEC Zwolle niet zo slecht was als de ranglijst doet vermoeden, maar inmiddels kun je je ook afvragen of PSV wel zo goed is als de ranglijst doet vermoeden. Volgende week wacht een belangrijke week wanneer confrontaties tegen AS Monaco en Ajax op het programma staan. Dan zal duidelijk worden hoe goed dit PSV daadwerkelijk is.