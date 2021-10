Schmidt tevreden met 'dikverdiende' overwinning: 'Veel dingen goed gedaan'

PSV won zaterdagavond moeizaam van PEC Zwolle. Pas in de laatste tien minuten namen de Eindhovenaren afstand van de bezoekers uit Overijssel. Ondanks dat de thuisploeg zoveel moeite had met de nummer laatst van de eredivisie was trainer Roger Schmidt meer dan tevreden.

'Kan spelers alleen maar complimenteren' De trainer was na afloop opvallend positief aangezien van PSV toch verwacht mag worden dat het eenvoudiger van PEC Zwolle wint. Maar Schmidt gaf toe dat hij in de tachtigste minuut niet relaxed op de bank zat.

"We hebben vandaag heel veel kansen gecreëerd. Net als in eerdere wedstrijden, maar zoals zo vaak ging de bal er niet in. Dat is frustrerend. Maar laten we nu niet doen alsof we verloren hebben. We hebben dikverdiend gewonnen en gewoon goed gespeeld. We hebben veel dingen goed gedaan, laten we die dan ook benoemen."

"We moesten er heel veel energie in stoppen. Wanneer je dan na 82 minuten nog steeds achter staat, zit je niet relaxed op de bank. Je hebt dan nog acht minuten om een wedstrijd om te draaien. Ik kan de spelers alleen maar complimenteren over het feit dat ze erin zijn blijven geloven."

Geen hoofdbrekens

Dat PSV moeizaam wint van kleinere clubs zoals Sparta en PEC Zwolle en verliest van Willem II bezorgt de trainer geen hoofdbrekens. "Het ligt niet aan de tegenstander maar aan onszelf. In al deze drie wedstrijden waren we beter en creëerden we ongelooflijk veel kansen. We moeten ons eerder belonen."

De tegenstanders spelen vaak heel verdedigend en PSV heeft dan moeite de muur te doorbreken. Volgens de trainer is het juist alleen maar fijn dat deze tegenstanders zich ingraven. "Het is makkelijk voetballen tegen verdedigende teams. Je ziet ook dat we altijd veel kansen krijgen in zulke wedstrijden. Het is een kwestie van de lange bal winnen en gaan opbouwen. Dat doen we al weken goed, alleen het scoren gaat wat moeilijker."

'Ik kan alleen boos zijn over de tegengoal'

Toch ontkwamen Schmidt en verdediger André Ramalho - die de 1-1 voor zijn rekening nam - niet aan het feit dat het een moeizame overwinning was zaterdagavond. Dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat PEC Zwolle al na twee minuten op voorsprong kwam.

"Ik kan alleen boos zijn over de tegengoal. Wat daar gebeurt, kan niet. Je kunt een lange bal verliezen. Maar daarna zoveel ruimte in de diepte weggeven, mag niet gebeuren."

Verdediger Ramalho sloot zich aan bij deze woorden van de trainer. "Als verdediging moeten we in dit soort wedstrijden de nul houden. Nu hadden we één moment van onoplettendheid en staan we gelijk achter. Dat mag ons niet overkomen."