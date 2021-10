Herfstige week in het verschiet: regenbuien en wind

Het wordt een wisselvallige en herfstige week, met veel bewolking. Maar het blijft zondag wel droog bij een temperatuur van 14 tot 15 graden.

"Het is niet dat er helemaal geen zon komt, maar de bewolking overheerst", aldus Alfred Snoek van Weerplaza. Een regenjas heb je volgens hem niet nodig vandaag. En ook maandag is het een rustige, droge herfstdag. "Als de zon door weet te breken, wordt het zo'n graad of 16. Al met al geen slechte start van de werkweek", stelt de weerman.

Regen en wind

In de dagen daarna verandert het weer. Dinsdag en woensdag zijn twee overwegend bewolkte dagen. Soms valt er wat regen, de wind waait goed door, maar voert wel milde lucht aan. Daardoor wordt het zo'n 18 à 19 graden, dus het zal warm aanvoelen.

"Donderdag draait de wind naar het westen/noordwesten en daalt de temperatuur. De wisselvalligheid blijft en er kan misschien zelfs een hagelbui op ons neerdalen", voorspelt de weerman. "Het wordt echt herfst."