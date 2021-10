's Avonds geen brandende lantaarnpalen in Woensel, overdag wel: zo zit dat

Lag het Eindhovense stadsdeel Woensel er zaterdagavond door een storing nog pikkedonker bij, zondag overdag branden de lantaarnpalen juist uitbundig. Allemaal het gevolg van problemen met de zender die het signaal 'aan' naar de straatverlichting stuurt, laat Enexis weten.

Monteurs van Enexis moesten aan de bak om met de hand de straatverlichting aan te zetten. Precies om drie minuten voor half drie zaterdagnacht was er weer licht in de Woenselse straten.

Toen zaterdag de avond viel, sprongen de lampen in Woensel niet aan, door een storing in een zender. Die verstuurde geen signaal naar de lantaarnpalen dat ze moesten gaan branden.

Zondag laten monteurs van Enexis hun licht schijnen over de storing, tijdens een zoektocht naar de oorzaak. Tot die is gevonden, blijven de lantaarnpalen aan, ook op klaarlichte dag. Enexis: "Uitzetten kost weer veel tijd en zo weten we zeker dat het vanavond ook blijft branden, mocht de storing nog niet opgelost zijn. Veiligheid is nu het belangrijkste."



Een lezer van onze website stuurde zondagochtend een foto van de brandende lantaarnpalen, met de begeleidende tekst: "Om 10.50 uur hebben we nog steeds straatverlichting. Kan iemand gaan uitleggen wanneer ze moeten branden en wanneer ze uit mogen?" Het berichtje werd overigens afgesloten met een brede lach.