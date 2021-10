Etienne Bax pakt vierde wereldtitel zijspancross na spannende strijd in Oss

Bax en Musset komen juichend over de finish (foto: Corrado Francke). vergroot

Etienne Bax uit Bergeijk is voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen zijspancross geworden. In Oss was hij met zijn Franse bakkenist Nicolas Musset te sterk voor Bax' broer Robbie en pakte na een spannend slotweekend de titel.

Na winst voor Etienne Bax en Musset in de eerste manche, die zaterdag verreden werd, stonden drie zijspanduo's dicht bij elkaar in de tussenstand. Bakkenist Robbie Bax werd met de Belg Marvin Vanluchene tweede op zaterdag. De twee duo's gingen daardoor met evenveel punten naar de twee manches op zondag. Julian Veldman uit Kampen stond slechts drie punten achter de twee Bax-duo's en maakte dus ook nog kans. Toch was er van spanning weinig te merken. Zondagochtend lieten de vooral rustig ogende broers Bax al bij de handtekeningensessie zien nog grappend met elkaar om te kunnen gaan.

Vanluchene was met Robbie Bax het beste weg in de tweede manche van het weekend en pakte kopstart. Etienne Bax en Musset waren ook op de afspraak en kwamen als tweede de eerste bocht door. Toch toonden Bax en Musset al snel meer snelheid te hebben dan het duo Vanluchene/Bax. Na een ronde of drie nam de Nederlands-Franse combinatie de leiding over. De voorsprong werd gedurende de manche opgebouwd tot een seconde of vijf. Hun leidende positie kwam richting de finishvlag niet meer in gevaar, waardoor Bax en Musset met drie punten voorsprong de beslissende derde manche ingingen.

Daarin wisten Bax en Musset dat een tweede plek genoeg was voor de wereldtitel. Toch kregen ze het niet cadeau: Vanluchene stuurde zijn zijspan opnieuw naar de kopstart, maar de Belg en Robbie Bax werden aangetikt en moesten beginnen aan een inhaalrace. Bax en Musset waren al snel op de tweede plaats te vinden, achter Koen Hermans en Glenn Janssens. Vanluchene probeerde met Bax vanuit plek drie nog naar voren te rijden, maar zij moesten genoegen nemen met een tweede plek in het eindklassement. Hermans en Janssens pakten de manchezege. Dat maakte voor Bax en Musset niet meer uit, want zij hadden met een tweede plek voldoende om Bax' vierde wereldtitel veilig te stellen.

