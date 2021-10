Kim na misbruik in danswereld: "Ik ben ingestort, er zit zoveel pijn"

Kim Koumans over misbruik in de danswereld vergroot

Voor Kim Koumans uit Oosterhout was latin dans haar lust en haar leven. Maar de medaille bleek ook een andere kant te hebben. Ze stapte naar buiten met haar verhaal vol misbruik en geweld in die wereld. Ze vertelt in het programma KRAAK over de weg die ze heeft afgelegd.

De Tweede Kamer wil inmiddels een diepgravend onderzoek naar misbruik in de danswereld. Dat onderzoek komt er doordat de Oosterhoutse moedig haar verhaal deelde. Ze zou als meisje naar de balletacademie gaan, maar na een paar lessen in stijldansen bleek ze talent te hebben en ging ze verder in latin dans. Als een topsporter leefde ze voor de dans, trainingen, wedstrijden en het reizen. In 2017 vond ze de moed om de band tussen haar en die wereld door te snijden. "Ik had geen keuze meer", vertelt ze daarover. "Ik ben ingestort, ik moest hulp zoeken. Mijn lichaam werd steeds zwaarder, het voelde alsof ik een vrachtwagen voorttrok. Ik zat op de bank voor me uit te staren en kon letterlijk niks meer."

"Vergeet niet het isoleren, kleineren, schreeuwen en schelden."

Het trauma liet zich niet meer onderdrukken. "Nu wordt de nadruk steeds gelegd op dat seksueel misbruik. En dat was voor mij persoonlijk ook het ergste", vertelt ze. "Maar vergeet niet het isoleren, kleineren, schreeuwen, schelden, er werden spullen naar me gegooid, ik heb eetproblemen gehad en die heb ik nog steeds, ik werd op weegschalen gezet." Drie maanden geleden stapte Kim naar een journalist die eerder al schreef over misbruik in de turnwereld. Met een groep van dansers, trainers, een wetenschapper en een deskundige trad ze begin juli naar buiten. Drie maanden later heeft ze voor elkaar dat er in de Tweede Kamer over is gesproken en dat er een groot onderzoek komt.

"Het is een heel proces, ik heb er jaren voor nodig gehad."

"Als ik er nu naar kijk, is het bijna onrealistisch dat ik daar zo lang in heb gezeten. Dat is een overlevingsmechanisme dat ervoor zorgt dat je continu maar doorgaat. Je kampt met zoveel schuldgevoel en schaamte over hoe er met je omgegaan wordt. Er is een heel proces voor nodig om daar los van te komen. Daar heb ik jaren voor nodig gehad." Kim betaalt een hoge prijs voor haar openheid. Ze wordt bedreigd, er zijn vernielingen aan haar huis gepleegd, op sociale media krijgt ze seksueel getinte berichten en haat over zich heen. Ze krijgt zelfs politiebescherming. Maar als ze denkt aan het onderzoek dat er na drie maanden strijd komt naar de misstanden in de danswereld, breekt er een dappere glimlach door: "Dat geeft me heel veel kracht en moed om door te gaan."

