Willem II neemt na rommelig duel met FC Twente punt mee naar Tilburg

Willem II heeft zondag met 1-1 gelijkgespeeld op bezoek bij FC Twente. In een rommelige en soms harde wedstrijd speelde het een half uur met een man meer, maar die overtalsituatie wist het niet om te zetten in doelpunten.

Het kwam het spel niet ten goede, de wedstrijd lag vaak stil en was heel rommelig. Kort voor rust liepen de emoties weer hoog op bij de spelers van de thuisploeg toen Kamphuis floot voor een overtreding. Ramiz Zerrouki liet zijn ongenoegen blijken door de bal hard op de grond te gooien. Kamphuis reageerde meteen met een gele kaart. Voor Zerroukui was het zijn tweede, waardoor Willem II een helft met elf tegen tien speelde.

Ook na de openingstreffer kwam Willem II er eigenlijk niet aan te pas in de Grolsch Veste. Het doelpunt van Ché Nunnely kwam na 25 minuten spelen dan ook uit het niets. Het was zo'n beetje de eerste actie die lukte aan Tilburgse kant. Max Svensson slingerde de bal het strafschopgebied in. Het leer ging voorbij aan Kwasi Wriedt, maar Nunnely kon vervolgens wel aannemen en uithalen. Met succes: 1-1.

Geen overtuiging

In het verleden ging het voor Willem II lang niet altijd goed op het moment dat het met een man meer speelde. Om de overtalsituatie nu wel te benutten schoot de ploeg van trainer Fred Grim uit de startblokken. Na een paar minuten scoorde Wriedt op aangeven van basisdebutant Svensson. Het betekende nog niet de 1-2, omdat de spits buitenspel stond.

Na die afgekeurde treffer drukte Willem II niet door, het ontbrak aan de echte overtuiging om FC Twente de Tilburgse wil op te leggen. Uiteindelijk was het wachten tot zo'n twintig minuten voor het einde van de wedstrijd, toen begonnen de Tricolores meer en meer te drukken richting de goal van Lars Unnerstall.

Tien tegen tien zonder kansen

Dat was echter van korte duur, want met nog een kwartier te spelen kwam ook Willem II met tien man te staan. Derrick Köhn, die in de eerste helft geel kreeg bij een opstootje met Zerrouki, haalde Ricky van Wolfswinkel neer. Kamphuis gaf de linksback daar geel voor, waardoor hij het veld moest verlaten.

Met tien tegen tien kwam er bij FC Twente weer geloof in een overwinning. Maar net als Willem II speelde de ploeg van trainer Ron Jans slordig. Het leverde een rommelige slotfase op, zoals eigenlijk de hele wedstrijd rommelig was. Echte kansen waren er in het slot van de wedstrijd niet meer te zien, waardoor de puntendeling een logisch gevolg was.