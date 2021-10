Kickbokslegende Andy Souwer zwaait af na nederlaag

Andy Souwer (Archieffoto). vergroot

Kickbokslegende Andy Souwer heeft zijn laatste profpartij gevochten. De 38-jarige Bosschenaar kondigde vrijdagavond Nederlandse tijd zijn afscheid aan nadat had verloren in de kwartfinales van het First Strike-toernooi van de vechtsportorganisatie ONE Championship.

Souwer gaf in Singapore op met een beenblessure nadat hij door de Belgische Armeen Marat Grigorian (30) naar het canvas was gewerkt. “24 jaar als een professional, wauw. Ik heb in mijn carrière heel veel gevochten en om het zo te beëindigen is moeilijk, want mijn familie kijkt mee”, zei de geëmotioneerde Souwer na afloop. "De sport heeft me heel veel gebracht, maar het is tijd om vaarwel te zeggen." Souwer won in zijn lange carrière onder meer twee K1-titels en werd zesmaal wereldkampioen.

