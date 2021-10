MVG op weg terug, maar verliest finale: 'Als je zo speelt, verdien je dit'

Rob Cross was in de finale te sterk voor Michael van Gerwen (foto: Kais Bodensieck/PDC Europe). vergroot

Michael van Gerwen heeft zondagavond de finale van het EK darts in het Oostenrijkse Salzburg verloren. De voormalig wereldkampioen uit Vlijmen moest in de finale zijn meerdere erkennen in een andere oud-wereldkampioen: Rob Cross.

Op weg naar de eindstrijd had 'MVG' nog grote indruk gemaakt door titelfavoriet Gerwyn Price in de kwartfinale na een 4-1 achterstand met groot machtsvertoon te kloppen. Hij kwam in een hoogstaand duel tot een gemiddelde van liefst 107,74 per beurt.

"Dit kan ik alleen mezelf verwijten."

In de halve finale klopte Van Gerwen ook de Engelsman Nathan Aspinall met sterk spel, maar in de finale bleek Cross te sterk. De Engelsman brak Van Gerwen voor het eerst in de vijfde leg, met een fraaie 123-finish, maar dat liet de Vlijmenaar niet op zich zitten. Hij greep de volgende leg met een 138-uitgooi. Maar op een nieuwe break van Cross had Van Gerwen geen antwoord. De Engelsman liep vervolgens uit naar 9-4. Van Gerwen knokte zich nog terug tot 9-7, maar hij slaagde er niet meer in Cross aan het wankelen te krijgen. De Engelsman won de finale met 11-8. Van Gerwen miste in de finale 27 keer een dubbel. "Als je zo speelt, verdien je het om te verliezen", vertelde de Vlijmenaar na de finale. "Dit was niet goed genoeg en dat kan ik alleen mezelf verwijten."

"Ik ben een winnaar."

De laatste titel die Van Gerwen op zijn naam schreef, dateert van november 2020. Maar op basis van wat hij liet zien in Salzburg lijkt de vorm terug bij de Vlijmenaar. "Ik begin inderdaad weer ietsje beter te gooien, afgezien van deze finale", reageerde 'MVG. "Maar ik houd er niet van om 'runner up-trophies' te krijgen. Ik ben een winnaar."

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

"Ik houd er niet van om 'runner up-trophies' te krijgen", benadrukte Michael van Gerwen na zijn nederlaag in Salzburg (foto: Kais Bodensieck/PDC Europe). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.