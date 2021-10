Drie uur lang grote problemen op A2 na stranden vrachtwagen

Een gestrande vrachtwagen bij Kerkdriel veroorzaakte maandagochtend vroeg flinke problemen op de A2 richting het noorden. Verkeer werd gewaarschuwd voor ruim anderhalf uur vertraging. Vanwege het stilvallen van de vrachtwagen, rond kwart voor zes, werden twee rijstroken afgesloten.

De afsluiting van de rijstroken leidde tot tien kilometer file vanaf Vught. "Het stond compleet vast", benadrukte Dennis Mooij van de ANWB rond zeven uur.

Omrijden

Rond halfacht werden de twee afgesloten rijstroken weer vrijgegeven. Maar omdat de file zo lang was, kregen automobilisten nog tot halfnegen het advies om te rijden via Oss, over de A59 en de A50, of via Waalwijk en knooppunt Hooipolder (A59, A27). Rond negen uur waren de problemen op de A2 grotendeels verleden tijd.