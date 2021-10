Buurvrouw schrikt wakker van bijlaanval, dader riep: 'Betalen, betalen!'

"Ik vond de situatie te eng om zelf buiten te gaan kijken", vertelt een buurtbewoonster die zondag rond middernacht wakker werd van geschreeuw op de Otterstraat in Eindhoven. Daar werd een man aangevallen door twee mannen met een hakbijl. Ze belde wel meteen de politie.

"Ik hoorde de aangevallen man 'politie, politie' roepen", vertelt de vrouw maandagochtend.

Volgens haar is het slachtoffer een jongeman. "De dader riep 'betalen, betalen!'"

Niet in levensgevaar

Het slachtoffer raakte zwaargewond maar is niet in levensgevaar, zo laat een politiewoordvoerster maandagochtend weten. Aan de knokpartij ging volgens haar een ruzie vooraf.

De daders renden na de aanval weg. Het slachtoffer is uiteindelijk met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

IJzeren staaf

Het slachtoffer zou volgens buurtbewoners niet alleen bewerkt zijn met een hakbijl, maar ook met een ijzeren staaf. De politie kon dit maandagochtend vroeg nog niet bevestigen. De politie is bezig met nader onderzoek. Zo worden camerabeelden bekeken.

