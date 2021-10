PSV lijdt voor het eerst in 10 jaar verlies door coronapandemie

PSV heeft vorig jaar 23,2 miljoen verlies geleden. Het is voor het eerst in tien jaar dat de club uit Eindhoven verlies boekt. Vooral de coronapandemie heeft flinke invloed op het negatieve resultaat.

De getroffen maatregelen vanwege de pandemie hebben financieel een enorme impact gehad. De omzet viel 25 miljoen euro lager uit dan in een regulier seizoen. Dit komt omdat er door corona vrijwel het hele seizoen niets te doen was in het Philips Stadion. Geen evenementen, geen concerten en wedstrijden zonder publiek.

Transfers

De uitbraak van de pandemie had ook veel invloed op de transfermarkt en de inkomsten voor PSV. Het netto-resultaat was 21 miljoen euro negatief. In de plannen van PSV was een grote transfer opgenomen in het boekjaar 2020-2021.

De verkopen van Sam Lammers, Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix waren echter onvoldoende om het gewenste resultaat te realiseren.

De transfers van Donyell Malen, Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Mohamed Ihattaren en Joël Piroe zijn allemaal na sluiting van het boekjaar gerealiseerd en worden hierdoor pas meegenomen in het boekjaar 2021-2022. Als deze transfers wel mee waren genomen had PSV een positief resultaat van twee miljoen gehad.

Verwachting

PSV verwacht na het lopende seizoen opnieuw een negatief resultaat over de 'gewone' zaken in het stadion. Dit komt door de nog steeds aanwezige impact van de pandemie. Door de transfers van Malen, Dumfries en de drie anderen is wel de verwachting dat er aan het eind van de rekening winst wordt gemaakt.

Later meer.