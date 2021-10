'Schattige pluizenbollen', BestZOO trots op komst van wombats

De eigenaren van BestZOO in Best stralen van trots vanwege de komst van wombats naar hun park. Naar eigen zeggen is BestZOO er als eerste dierentuin in Nederland in geslaagd dit Australische buideldier naar hier te halen.

BestZOO omschrijft wombats als 'schattige pluizenbollen' die erg veel op koala's lijken. "Alleen leven ze niet in bomen maar graven ze graag tunnels onder de grond."

Gezellig buiten kijken

“Het is heel moeilijk om aan wombats te komen”, vertelt eigenaar Jos Nooren van BestZOO. “Australië laat namelijk niet gauw toe dat er dieren het land in en uit gaan, om ziektes te voorkomen. Maar we hebben het nu toch voor elkaar gekregen.”

De dieren, die 85 centimeter lang worden, komen rechtstreeks uit Australië. Maar voordat de kogel door de kerk was, ging er wél even het een en ander aan vooraf. “Zo werd het wombatverblijf eerst door mensen die ingevlogen werden vanuit Australië in opdracht van de Australische overheid gecontroleerd en goedgekeurd. We hebben de dieren na aankomst laten acclimatiseren. Nu zijn ze gewend aan hun nieuwe plek en kunnen bezoekers hen van dichtbij bekijken.”

De nieuwkomers in BestZOO hebben een binnen- en buitenverblijf. "Ze worden een aantal keer per dag gevoerd en komen dan gezellig buiten kijken."

Met de fles grootgebracht

In Australië worden vaak wombats aangereden. Als dit gebeurt bij een moederdier worden de jonkies door hulpverleners uit de buidel gehaald en met de fles grootgebracht in een opvang. Volgens BestZOO kunnen de dieren niet terug de natuur in als ze door mensen zijn grootgebracht. "En omdat er steeds meer wombats bij komen in de opvang, mag een aantal van deze dieren naar dierentuinen."