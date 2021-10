Etienne Bax geniet na WK-winst: 'We hebben nog wel een feestje gebouwd'

De felicitaties stromen in sneltreinvaart binnen bij Etienne Bax. In Oss werd hij zondag voor de vierde keer wereldkampioen zijspancross. Maandag is de 33-jarige stuurman nog druk om alle binnengekregen berichtjes te beantwoorden. Vijf vragen aan de Bergeijkenaar, een dag nadat hij onder meer zijn broertje Robbie wist te verslaan en zo de titel in de wacht sleepte.

Is het nog laat geworden?

"We hebben nog wel een feestje gebouwd dus een uurtje of twaalf is het wel geworden, ja. Maar niet veel later. Want het seizoen is nog niet helemaal klaar, we hebben nog een wedstrijd voor het Open Nederlands Kampioenschap (ONK) komend weekend. Als die tenminste niet wordt afgelast vanwege de regen."

Was je broertje Robbie ook nog op het feest?

"Hij was er niet bij, maar dat kan ik wel begrijpen. Voor mij is het euforie, voor hem een teleurstelling. Ik had het net zo hard meegevierd als hij het was geworden, want ik gunde het hem echt wel. Maar wij reden ook voor onze punten en moesten er toch alles aan doen om de titel zelf te pakken. Ik heb hem wel een berichtje gestuurd dat ik het sneu voor hem vind. Het blijft moeilijk, ook voor onze ouders, want zij willen voor allebei het beste."