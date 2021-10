Heel Holland Bakt, maar liever niet te vroeg en alleen voor een topsalaris

Bakkerijen kampen met een enorm personeelstekort. Medewerkers worden onderling weggekaapt, filialen worden verkocht omdat er geen opvolgers zijn en sollicitanten haken af bij gesprekken zodra ze horen hoe vroeg de werkdag in de bakkerij begint: "Er is sprake van een cupcakegeneratie."

Hij vervolgt: "Normaal heb ik een winnaarsmentaliteit, maar dit kon niet eindeloos zo doorgaan." Inmiddels is zijn zaak verkocht aan een andere firma en zit Van den Steenhoven thuis om bij te komen van de hectische periode. "Op termijn zal ik het wel gaan missen, want het vak is geweldig. Maar voorlopig doe ik even niks."

Na de coronacrisis is het probleem bovendien alleen maar erger geworden. "Toen ik een jongen tijdens zijn sollicitatiegesprek vertelde dat hij dan om half vier moest beginnen, was het gesprek snel klaar", zegt Van Beijnen. "Toen hoefde het opeens niet meer. Ze willen gewoon niet meer werken."

Voor de nieuwe generatie beginnen de dagen in de bakkerij te vroeg. Ook blijkt het werk niet zo romantisch als de banketcompetities op televisie doen lijken. Wanneer sollicitanten wel geschikt zijn voor het vak, is de onderlinge concurrentie tussen bakkerijen genadeloos. "Ze kapen het personeel voor je neus weg. Dan gooien ze er gewoon nog een bonus en een bedrijfswagen bovenop."

Bij het Summa College in Eindhoven gaan bakstudenten ondertussen als warme broodjes over de toonbank. Potentiële opdrachtgevers staan te springen om nieuwe krachten in dienst te nemen. De MBO-school is de grootste bakkersopleiding van het zuiden. Voor de coronacrisis was het nog wel eens lastig alle studenten aan een stageadres te helpen.

"Maar dat probleem is sinds de pandemie als sneeuw voor de zon verdwenen." De studenten stromen sindsdien makkelijker door, vanwege de enorme vraag. Wel maken de meesten netjes hun studie af.

"We hebben hier geen Heel Holland Bakt-effect meer", voegt het Summa College toe. "Sterker nog, we zien zelfs dat het aantal aanmeldingen wat gedaald is." In 2019 meldden 233 studenten zich voor de opleiding aan. Dat waren er in 2020 een dertigtal minder.