Inval bij illegaal pokertoernooi, politie neemt duizenden euro's in beslag

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie een inval gedaan bij een illegaal pokertoernooi in Roosendaal. Dat was bezig in een bedrijfspand op het industrieterrein aan het Rechtzaad. Er zijn ook duizenden euro's in beslag genomen.

De politie had vooraf informatie dat er een illegaal pokertoernooi bezig zou zijn in het pand. Toen de politie rond kwart over één 's nachts inviel, zaten er inderdaad twaalf mensen aan twee tafels te pokeren. Iedereen werd gefouilleerd en de ruimte werd doorzocht met een geldhond. Uiteindelijk nam de politie duizenden euro's in beslag. Een 34-jarige man uit Bergen op Zoom werd aangehouden, omdat hij meerdere zakjes met harddrugs in zijn auto had liggen. Gespecialiseerde groep

De inval werd gedaan door een gespecialiseerde groep agenten, die ingezet wordt bij aanhoudingen die mogelijk gevaarlijk zijn. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar de zaak.

