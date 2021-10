A58 hele middag dicht na ongeluk tussen twee vrachtwagens

Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Foto: Christian Traets/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/5 Foto: Christian Traets/SQ Vision

De A58 van Bergen op Zoom naar Breda is dicht na een ongeluk tussen twee vrachtwagens. Rond kwart over één was de vertraging vijftig minuten. Verkeer wordt bij afrit Wouwse Plantage van de weg afgeleid.

Ista van Galen Geschreven door

De vrachtwagens staan ter hoogte van parkeerplaats Spuitendonk. Omrijden kan via Steenbergen, over de A4, A59 en de A17. Op de A58 richting Bergen op Zoom stond na het ongeluk een tijdje een kijkersfile die voor acht minuten vertraging zorgde. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Drukke ochtendspits

Dinsdagochtend waren er ook al meerdere problemen op de A58. Zo was er op die weg van Tilburg richting Eindhoven een rijstrook dicht door een kapotte auto. Tussen knoppunt De Baars en Oirschot stond minstens een halfuur file. Tussen knooppunt Galder en de afrit Tilburg-Centrum West was de vertraging meer dan een uur. Op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 richting Antwerpen liep het verkeer vanuit Etten-Leur compleet vast door een ongeluk op de A16. De vertraging was op het hoogtepunt anderhalf uur. LEES OOK: A16 bij Breda weer open, ook verkeer A58 rijdt weer door

