Slapen in een silo, Stella's project trekt aandacht op Dutch Design Week

Stella van Beers uit Eindhoven bouwde een oude voersilo om tot trekkershut voor twee personen. Haar afstudeerproject voor de Design Academy in Eindhoven is een echte blikvanger tijdens de afstudeershow van 166 internationale studenten. De silo torent in het Beursgebouw in Eindhoven dan ook boven alles en iedereen uit.

Het uitzicht is geweldig, vertelt Stella. "Je zit op zeven meter hoogte. Je hebt prachtig uitzicht over alle weilanden."

De silo moest vooral veel licht hebben, vond Stella. “Ik ben een klein beetje claustrofobisch. Daarom wilde ik ook veel ramen. Ik moest bedenken hoe je in een cilindervorm een verblijfplaats kan bouwen. We hebben twee verdiepingen ingebouwd. Bovenin de silo zit een kijkgat, zodat je de sterren kunt zien. Ook zijn er twee openslaande deuren. Het wordt er niet te warm."

Stella zag met de silo een gat in de markt. Deze kleine silo’s worden amper meer gebruikt op de grote veebedrijven. "Ik mocht ‘m gratis ophalen. Grote boerderijen worden steeds groter en kleine boerderijen verdwijnen. Dit is relatief een kleine silo en die zijn zijn er in overvloed omdat ze niet meer gebruikt worden. Boeren laten ze staan omdat ze weinig plek innemen. Het is goedkoper om ze te laten staan, dan om ze af te voeren."

Na de Dutch Design Week gaat de silo terug naar iemands achtertuin in Limburg. Daar wordt-ie gebruikt om in te mediteren. Stella hoopt natuurlijk dat ze meer trekkershutten kan gaan maken. "Er is wel interesse. Je kunt op veel plekken zonder vergunning bouwen. Ik hoop dat gemeentes de silo als trekkershut langs boerderijen of wandelpaden wil plaatsen."

Over de aankleding van de wanden denkt Stella nog na. "Een lijstje ophangen valt niet mee. Ik heb wel wat ideetjes over hoe je hier kunst aan de muur kunt hangen. Met behangplak kun je ze eraan vastplakken. Of je moet een ronde lijst maken."

Deze silo, maar ook 165 andere afstudeerprojecten, zijn nog tot en met zondag te zien, tijdens de Dutch Design Week.