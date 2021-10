Grote brand in huis in Reusel onder controle, honden in veiligheid gebracht

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Foto: Rico Vogels/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/6 Foto: Rico Vogels/SQ Vision

In een huis aan de Lokbossen in Reusel woedde dinsdagmiddag een grote, uitslaande brand. Die zou zijn ontstaan op de zolder. Niemand is gewond geraakt. Het huis van de buren stond ook onder rook. De honden die daar nog binnen waren, zijn in veiligheid gebracht.

Ista van Galen Geschreven door

De brand werd rond half twee gemeld. Tien minuten later schaalde de brandweer op naar grote brand. Een uur later was de brand onder controle. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet duidelijk. Stichting Salvage komt ter plaatse om te zorgen voor ondersteuning bij de afhandeling van de schade.

