Chris vindt na 5 jaar zijn gestolen auto terug op een heel bijzondere plek

Een gestolen auto na vijf jaar terugvinden. Met zo'n verhaal ben je de komende jaren de getapte jongen op een verjaardag. Het overkwam Chris Beemer van de Taylor Group uit Roosendaal. In 2016 werd zijn peperdure Mercedes Benz S-Klasse gestolen. Vijf jaar later duikt de auto met hulp van misdaadjournalist John van den Heuvel op een wel heel bijzonder plek op.

In 2016 werd de Mercedes Benz S-klasse van autohandelaar Chris Beemer gestolen. "We hadden de auto verhuurd en die hebben we nooit meer teruggezien. Gewoon gejat. Maar voor de verzekering is het dan verduistering. Dan heb je pech en krijg je geen cent. En die auto zie je normaal gesproken ook nooit meer terug", vertelt Chris in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Normaal gesproken, maar dit verhaal verliep anders. "We hebben van alles geprobeerd om de auto weer terug te vinden. We hebben een privédetective ingehuurd, nepwebsites gemaakt om de dieven in de val te lokken."

Niets van dat alles werkte totdat Chris in 2018 opeens een geautomatiseerd mailtje kreeg van Mercedes dat er iets met de accuspanning van de auto mis was. "Ook het volgsysteem van de auto werkt ineens weer. Die was altijd die tijd stuk geweest. We logden in zagen dat de auto zelfs in Ghana stond."

Chris belde daarop met John van den Heuvel die het programma Dossier Van den Heuvel maakt. "We zijn vrij snel naar Ghana gevlogen. Daar zijn we een rechtszaak begonnen om de auto naar Nederland te krijgen en toen was het afwachten."