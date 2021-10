Naaktkalender van rugbyers voor Movember: 'Piemels vermijden graag!'

Het valt niet mee om een naaktkalender te maken. Dat merkten de heren van de Tilburgse Studenten Rugby Club Tarantula toen ze uit de kleren gingen voor het goede doel: "Jouw piemel wappert bijna in mijn gezicht." Met een eigen naaktkalender halen ze geld op voor de actie 'Movember' voor de preventie van zelfdoding, prostaatkanker en teelbalkanker.

"Piemels vermijden graag, hou je hand voor je zaakje!" Niet dat de Tilburgse studenten preuts zijn, maar het is toch niet de bedoeling dat ze geheel in hun adamskostuum op de foto gaan. Billen en naakte lijven prima, maar geen piemels in beeld. Een lastige opgave voor de fotograaf, want er bungelt nogal wat in het rond.

Op een verdwaalde dinsdagavond staan er daarom zo'n acht naakte studenten met felle lampen en drie fotografen op het trainingsveld aan de Bredaseweg in Tilburg. Niet alle leden doen mee, want er zijn er die passen om in hun blootje op de foto te gaan voor de kalender. Alleen de nopschoenen en kousen mogen aan, maar bedenker en voorzitter Pim heeft er ook wel een beetje de rem opgezet. "We gaan zo naakt mogelijk, maar we houden wel een bijvoorbeeld een rugbybal voor ons zaakje."

"Wij zijn een club met veel testosteron", zegt Pim van Doormaal, voorzitter van Tarantula. "Daar past een naakte man wel bij toch? We doen op deze manier mee aan de actie Movember waarbij mannen in de maand november hun snor laten staan voor het goede doel. Wij laten dit jaar geen snor staan, maar tonen onze ballen met deze naaktkalender. De opbrengst gaat naar de liefdadigheidsinstelling."

De heren rugbyers staan inmiddels klaar om zich te laten fotograferen bij het doen van een line-out. Hierbij wordt een speler door meerdere ploeggenoten opgetild om zo beter bij de ingegooide bal te kunnen. Maar zonder kleren is dat toch even anders. "Jouw piemel wappert bijna in mijn gezicht", lacht een van de studenten.

Voor de fotografen is het passen en meten en steeds moet de juiste hoek gevonden worden. Dit is toch wel de moeilijkste foto als ze geslachtsdelen moeten vermijden. "Maar we zorgen er voor dat de privacy gewaarborgd blijft", zegt fotograaf Josh de Lange van Captain Projects. "Er moet wel wat voor de verbeelding overblijven. We laten elke man zo goed mogelijk tot zijn recht komen."

"Tarantula heeft het motto van beroemd en berucht en we denken dat we ons zo wel mooi op de kaart kunnen zetten", besluit voorzitter Pim Doormaal. "Het weer is gelukkig goed, anders was hij er vanaf gevroren, denk ik."

De kalender is vanaf 1 november te koop via d e website van de Tilburgse Studenten Rugby Club Tarantula.