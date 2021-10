Materiaalman Ben wordt 75 en weet alles: 'Maar ik heb beroepsgeheim'

NAC staat te koop en de Bredase club bivakkeert in de onderste regionen van de eerste divisie, maar toch valt er woensdag iets te vieren in het Rat Verlegh Stadion. Materiaalman Ben van Bilzen blaast namelijk 75 kaarsjes uit. Ben is een clubicoon en zowat de enige overgebleven constante factor bij NAC. "Ik heb beroepsgeheim en wat ik allemaal weet, zal ik dus nooit tegen iemand vertellen."

Ben van Bilzen heeft ze allemaal over de vloer gehad in zijn materiaalkamer. In de loop der jaren kwamen er tal van spelers, managers, trainers en scheidsrechters een bakje koffie bij hem doen. "Dan ging het over privézaken, want met wedstrijdzaken bemoei ik me niet."

Ben is Ben. Sympathiek, geen grote prater en naast clubicoon in Breda ook een cultheld. Het is daarom niet gek dat de materiaalman dit seizoen met zijn beeltenis op de seizoenkaart van NAC prijkt. Een mooie en terechte hommage aan de man die aan zijn vijftigste jaar bezig is bij de Bredase club. Hij is geliefd. "Als oud-spelers hier moeten voetballen, komen ze altijd eerst naar mij als ze uit de bus zijn gestapt", zegt Ben, wat verlegen maar trots.