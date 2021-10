Bedrijf eist 200 miljoen van Philips

SoClean, een Amerikaanse leverancier van schoonmaakproducten, eist ruim 170 miljoen euro van Philips. Het Eindhovense bedrijf zou bij problemen met zijn apparaten tegen slaapapneu ten onrechte hebben gewezen naar schoonmaakmiddelen die werken met ozon. SoClean, dat dit soort middelen verkoopt, zegt dat de omzet daardoor is gekelderd en wil dat Philips de schade vergoedt.

Philips worstelt met een grote terugroepactie van 3 miljoen tot 4 miljoen apparaten tegen slaapapneu voor thuisgebruik. Schuim dat in de apparaten zit om geluid te dempen kan gevaarlijk zijn voor patiënten, omdat kleine deeltjes kunnen afbreken. Die deeltjes geven bepaalde chemicaliën af die mogelijk kankerverwekkend zijn.

Philips verklaarde dat de problemen kunnen opspelen na contact met 'bepaalde, niet-goedgekeurde schoonmaakmiddelen, waaronder ozon'. Volgens SoClean wekte Philips daarbij de indruk dat ozonreinigers de problemen veroorzaken.

Omdat SoClean marktleider is in ozonreinigers voelt het bedrijf zich nu onterecht in de beklaagdenbank zitten. Het bedrijf verdenkt Philips ervan dat het met 'onware en misleidende verklaringen' de aandacht wil afleiden van eigen fouten bij het ontwerp van de slaapapneu-apparaten.

Een woordvoerder van Philips wilde niet reageren op lopende rechtszaken.