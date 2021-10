Asfaltfabriek stoot te veel kankerverwekkend benzeen uit in Eindhoven

Het onderbuikgevoel van inwoners van de wijk 't Ven in Eindhoven blijkt te kloppen: het stinkt er niet alleen, maar de lucht afkomstig van de aangrenzende asfaltcentrale bevat ook te veel kankerverwekkend benzeen. De gemeente start een handhavingsprocedure

Uit de resultaten van de meting blijkt dat er twee keer zoveel benzeen in de lucht zit dan wettelijk is toegestaan. Veel te hoog dus. De gemeente dreigt nu met een gedeeltelijke sluiting van de Asfalt Centrale Eindhoven (ACE) als de fabriek de uitstoot niet verlaagt. En dat is tot grote opluchting van de buurtbewoners van het aangrenzende 't Ven.

"Hemelsbreed hebben we het maar over een paar honderd meter. De vieze lucht waait dag en nacht de wijk in en dan heb ik het nog niet over het lawaai gehad", zegt Paul Speckers, woordvoerder namens de wijkbewoners. Speckers heeft eerder dit jaar samen met nog een aantal bewoners een plan opgezet om te bereiken dat de industrie uiteindelijk vertrekt. "Die industrie hoort niet zo dichtbij een woonwijk te zitten."

Naast de ACE ondervindt de wijk ook hinder van sloopbedrijf HKS, een veevoederproducent en afvalverwerker Mirec. Bij die laatste zijn meerdere branden geweest de afgelopen jaren. "Mensen moesten letterlijk hun huis uit vluchten. Als Mirec op een andere plek stond, dan was dit nooit gebeurd."

Woensdagavond is er een bewonersbijeenkomst waar de nieuwe meetgegevens besproken worden waar ook wethouder Rik Thijs aanwezig zal zijn. "We snappen de zorgen van de inwoners en gaan de bedrijven goed in de gaten houden om de gezondheid te waarborgen."