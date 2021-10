Basketballers Heroes winnen 'te relaxed' in Europa

De basketballers van Heroes hebben goede zaken gedaan in de Europa Cup. De Bosschenaren versloegen het Tsjechische Opava met 87-82. “Het resultaat is prima”, stelt coach Erik Braal na de tweede overwinning in Europa op rij.

De wedstrijd was de eerste helft een fysiek gevecht en na de rust maakten de verdediging en de wisselspelers van Den Bosch het verschil. Mounce speelde een hoofdrol in die fase, in zowel verdedigend als aanvallend opzicht.

Coach Erik Braal was tevreden met het resultaat en grotendeels tevreden over de teamprestatie, maar niet over de laatste 150 seconden van de wedstrijd. “Niet heel veel van mijn spelers hebben de ervaring die ik wel heb. Ik moet ze leren dat als we met 30 punten verschil kunnen winnen we ook met 30 winnen en niet met 5.”

Op de vraag of er een woord is dat hem typeert moest hij even nadenken. “Mister do it all”, kwam er vervolgens met een lach uit. Uiteindelijk was de Amerikaan tevreden over het spel van Heroes in het grootste gedeelte van de wedstrijd. “We wisten dat die Tsjechen een ervaren en fysiek sterke ploeg zijn, maar we wisten hoe we het verschil moesten maken en dat deden we goed.”

De eerste helft werd Heroes gedragen door de Amerikaan Price die in die helft maar liefst 21 punten scoorde, vooral driepunters die de Tsjechen veel pijn deden. “De eerste wedstrijden van het seizoen zat ik niet lekker in mijn vel en ben daarom extra gaan trainen. Dit keer vonden mijn ploeggenoten me en lukte het.”