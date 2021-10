Appartement te koop in voormalige kerk met een doopvont als gootsteen

De gemeenschappelijke kapel is de blikvanger van de woningen (foto: Transparant Makelaars). Foto: Transparant Makelaars Foto: Transparant Makelaars Foto: Transparant Makelaars Volgende Vorige vergroot 1/4 De gemeenschappelijke kapel is de blikvanger van de woningen (foto: Transparant Makelaars).

Een gemeenschappelijke kapel, glas-in-loodramen en allerlei andere kerkelijke elementen. In Tilburg kun je wonen in een van de appartementen in de verbouwde Sint-Theresiakerk. "Het is een plek waar wij meteen een klik mee hadden", vertelt bewoner Rob Veeger. Na achttien mooie jaren kiest hij voor een nieuw avontuur en staat zijn huis te koop.

Corrado Francke Geschreven door

De geschiedenis van de kerk gaat terug naar 1930, toen bouwpastoor Willem Mutsaerts, 'De Paus van Tilburg', het gebouw inzegende. In 1998 maakten de kerkdiensten plaats voor zes woningen. Die zijn te bereiken via de achterkant van de kerk. Aan de voorkant van de kerk waakt de Heilige Theresia, waarna de kerk is vernoemd, over de hoofdingang en het naastgelegen parkje. Veeger werd achttien jaar geleden de tweede eigenaar van een van de zes woningen in de kerk. "Het is sowieso een bijzonder gebouw met een heel aparte uitstraling, het is echt iets anders dan een standaard rijtjeshuis. En je hebt er veel privacy", klinkt hij tevreden.

De voorkant van de woningen (foto: Transparant Makelaars). vergroot

Toch kiest hij voor een nieuw avontuur. "We hebben hier met heel veel plezier gewoond, maar we zoeken wat nieuwe uitdagingen buiten Tilburg. Hoe dan ook, we laten de woning met pijn in het hart achter ons. Want het is echt leuk om iets anders dan een ander te hebben." Zijn woning bestaat uit 144 vierkante meter woonruimte en heeft drie slaapkamers. Het kerkgebouw is het middelpunt van de wijk Theresia, gelegen nabij het Centraal Station. In het huis zelf zijn naast wat stenen pilaren weinig kerkelijke elementen meer te vinden.

De woonkamer (foto: Transparant Makelaars) vergroot

In de woonkamer valt een soort doopvont op. "Maar het is toch echt een gootsteen", lacht Veeger. Blikvanger van de woningen is de gemeenschappelijke kapel, waar alle bewoners van de kerk toegang tot hebben. De centrale ruimte is grotendeels bewaard gebleven. "We hebben samen het doel om de kerk goed te onderhouden, want het is een belangrijk rijksmonument voor de gemeente." Dat zorgt ervoor dat de kapel de verbindende factor tussen de bewoners is. "We drinken soms een bakje koffie of houden er een borrel", zegt Veeger. "En soms gebruiken we het voor bijeenkomsten uit de buurt, zoals bij een opruimactie of als we een feest geven. Het heeft dus ook echt nog een functie binnen de wijk."

De gemeenschappelijke kapel (foto: Transparant Makelaars) vergroot

Waar moet zijn opvolger aan voldoen, nu Veeger de woning verlaat? "Het moet niet iemand zijn die zegt: geef maar een rijtjeshuis", lacht hij. "En als je wat creatieve ideeën hebt, kom je ook wel aan je trekken. Binnenshuis kun je van alles en nog wat doen." Omdat de Sint-Theresiakerk een rijksmonument is, zijn aanpassingen aan de buitenkant lastiger te regelen. Dat vindt de Tilburger echter geen probleem. "De tuin loopt driekwart rond onze woning en aan ruimte is er geen gebrek", kijkt hij tevreden terug. "En nu hopen op een mooi bod", zegt Veeger over zijn huis, dat sinds drie weken voor 475.000 euro te koop staat op Funda.

De tuin rondom het huis van Veeger (foto: Transparant Makelaars). vergroot

