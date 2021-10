Alisha wil Miss World worden, maar strijdt ook tegen menstruatiearmoede

Foto: Alisha van den Berg vergroot

Het ene moment staat ze te shinen op de catwalk bij de verkiezing van Miss World. Het andere moment is ze aan het werk in de thuiszorg. Of ze is in touw voor het Armoedefonds in de strijd tegen menstruatiearmoede. Dit is momenteel de wereld van de 19-jarige Alisha van den Berg uit Oosterhout.

Vorig jaar eindigde Alisha als tweede bij de Miss Universe-verkiezing, dit jaar wandelde ze de halve finale binnen van Miss World Nederland. "Ik ben niet het perfecte plaatje", antwoordt Alisha op de vraag of zo'n schoonheidsverkiezing eigenlijk wel leuk is. "Mensen denken dat iedereen op de catwalk 1,75 meter lang moet zijn en een perfect figuur moet hebben. Ik ben maar 1,55 meter. Ik zie er leuk uit, maar ben zeker geen topmodel."

In het dagelijks leven is Alisha derdejaars student verpleegkunde en ze werkt momenteel in de thuiszorg. Ook is ze druk met alles wat de Miss World-verkiezing met zich meebrengt. "De verkiezing is zoveel meer dan een mooi loopje op de catwalk. Ik had eerst niets met missverkiezingen en wilde niet in de spotlights staan. Totdat ik gescout werd voor de Miss Universe-verkiezing. Toen merkte ik dat op het podium staan en een aandacht krijgen best wel leuk kan zijn. Ik vind het geweldig om aan de Miss World-verkiezing te mogen meedoen. Het is een droom om misschien Nederland te mogen vertegenwoordigen." Alisha ziet ook als een kans om zichzelf te leren kennen en nieuwe mensen te ontmoeten. In de halve finale krijgt ze de komende tijd allerlei uitdagingen (challenges) voorgeschoteld waarmee ze punten kan verdienen om in de finale te komen, zoals presentatie, een battle in het Engels, omgaan met stress, make-uptraining, etiquetteleer ('Ik wist eerst niet eens wat het was') en oog hebben voor maatschappelijke thema's als armoede. "Het gaat dus niet alleen om het uiterlijk, ook het innerlijk is belangrijk."

De Oosterhoutse werd geraakt door het thema armoede en kwam in aanraking met het Armoedefonds. "Ik ken mensen in mijn omgeving die moeite hebben om elke maand rond te komen en nauwelijks in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien. Met Armoedefonds heb ik afgesproken dat ik me ga richten op het tegengaan van menstruatiearmoede. Bijna tien procent van de vrouwen in Nederland tussen 12 en 25 jaar heeft geen geld om menstruatiemateriaal te kunnen aanschaffen. Onvoorstelbaar. Je zult je maandelijkse periode door moeten komen met wc-papier of hetzelfde verbandje." Op social media begon ze een actie om pakjes maandverband en tampons in te zamelen. "Ik heb er inmiddels ruim tweehonderd. Die ga ik op 29 oktober naar het Armoedefonds in Roosendaal brengen. Die gaat ze verdelen. Er zijn ook mensen die geld geven met de vraag of ik het maandverband wil kopen." Maar daar houdt het voor Alisha niet bij op. "In de kerstperiode ga ik enkele weken als vrijwilliger aan de slag bij de Voedselbank. Op die manier kan ik helpen met de pakketten of als er iemand van de vaste medewerkers een dag vrij wil. Op mijn werk heb ik al een krat staan waarin collega's producten kunnen doen. De volgende stap is dat ik op scholen ga vertellen over armoede en de bestrijding ervan."

