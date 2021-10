Interpolis waarschuwt voor toename van het aantal woninginbraken

Na een lange thuiswerkperiode gaan we weer vaker de deur uit. Daar profiteren dieven van. Omdat het ook langer donker is, ziet Interpolis dat het aantal woninginbraken toeneemt. "Inbrekers zien goed wie niet thuis is", benadrukt de verzekeraar uit Tilburg, die voorspelt dat de cijfers de komende weken verder stijgen.

Vorige week werd er 479 keer ingebroken in ons land. Dat is volgens Interpolis het hoogste aantal sinds de piek in de zomervakantie. "In het donker kunnen ze onopgemerkt hun slag slaan."

Thuiswerken

De coronamaatregelen hebben ook een flink effect op de inbraakcijfers. Omdat we massaal vanuit huis werkten, ontmoedigde dat inbrekers. "Maar die tijden lijken voorbij", constateert Interpolis. "We staan weer in de file naar kantoor en gaan in de avonden eropuit nu dat weer kan."

Inbrekers slaan in de herfst dus weer vaker hun slag. Toch is er dit jaar tot nu toe 18 procent minder ingebroken in onze provincie dan in dezelfde periode vorig jaar. Landelijk is er een daling van 26 procent. Dat komt vooral door de eerste drie maanden van vorig jaar. Toen waren er nog geen coronamaatregelen en konden inbrekers vaker hun gang gaan.

Stijging in Tilburg

In Brabant is de daling te zien in onder meer Breda (min 37 procent) en Eindhoven (min 32 procent). Tilburg valt op: daar is het aantal inbraken dit jaar juist met 5 procent gestegen. De gemeente Mill & Sint Hubert is hekkensluiter in onze provincie met vier gemelde inbraken in de afgelopen twaalf maanden.

Om het dieven moeilijker te maken, heeft Mireille van den Boom van de InbraakBarometer een aantal tips: