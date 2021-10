Willem II stap dichter bij overname stadion: in december moet het rond zijn

Willem II is een stap dichter bij het in eigen beheer nemen van het Koning Willem II Stadion. Momenteel is de gemeente Tilburg eigenaar van het stadion dat door Willem II wordt gehuurd. Sinds 2017 zijn beide partijen in gesprek over een mogelijk overdracht van het stadion.

Zowel Willem II als de gemeente ziet een overdracht wel zitten. Dat hebben ze vastgelegd in een voorlopige overeenkomst. Voor het eind van het jaar moet er een definitieve overeenkomst met alle voorwaarden op tafel liggen. In die overeenkomst staan naast de financiële voorwaarden onder meer ook afspraken voor het verbeteren van de veiligheid en comfort in huidige stadion. In december nemen de gemeenteraad, de raad van commissarissen en aandeelhouders van Willem II een besluit over de definitieve overeenkomst.

“En dat in het jaar dat Willem II haar 125-jarig jubileum viert”, zegt algemeen directeur Martin van Geel in het persbericht. “Wat een symbolische waarde heeft het voor ons als club en voor onze supporters dat we juist in dit jaar mogelijk eigenaar van ons stadion, van ons huis kunnen worden.”

Wethouder Oscar Dusschooten vindt dat het beheer en onderhoud van een voetbalstadion geen kerntaak is van een gemeente. "Wie is daar meer geschikt voor dan de voetbalclub zelf? Het college is daarnaast blij met de aandacht voor de veiligheid in het stadion.”

Het Koning Willem II Stadion heeft een capaciteit van ruim 14.500 toeschouwers.