Marc Lammers lijkt zonnerace in Marokko te missen door vliegverbod

Marc Lammers mist waarschijnlijk de zonneautorace die maandag in Marokko begint. De Bosschenaar is coach van het Vattenfall Solar Team, dat meedoet aan de race. Lammers zou zaterdag naar het Afrikaanse land reizen, maar het woensdag aangekondigde vliegverbod gooit roet in het eten. Lammers kan Marokko vooralsnog niet in.

"Jammer, want je hebt een jaar lang intensief gewerkt en het goed voorbereid", vertelt de oud-hockeybondscoach. "Aan de andere kant ben ik wel gerustgesteld dat ze zelf alles in goede banen kunnen leiden. We hebben overal goed aandacht aan besteed."

De Bosschenaar benadrukt dat het team kijkt of hij zijn rol 'zo goed mogelijk op afstand kan invullen', bijvoorbeeld bij crisissituaties en in het coachen van de coureurs. "Maar ik heb er alle vertrouwen in dat ze deze klus ook zonder mijn aanwezigheid kunnen klaren."

Solar Team al in Marokko

Lammers is sinds 2017 coach van het Delftse team, dat zelf al ruim een maand in Marokko is. Het team kan met zijn auto op zonne-energie gewoon aan de start verschijnen van de Solar Challenge Morocco.

Dat is een nieuw, vijfdaags race-evenement waarbij zonneauto's 2500 kilometer moeten afleggen. De wedstrijd wordt beschouwd als het onofficiële WK zonneracen.

Vliegverkeer stilgelegd

Marokkaanse media melden woensdag dat het vliegverkeer tussen Marokko en Nederland vanaf donderdag wordt stilgelegd. Luchtvaartmaatschappij Transavia bevestigt dat tegenover het ANP. Het besluit is genomen vanwege het coronavirus.