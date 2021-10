PSV wil winnen van AS Monaco en zo een grote stap zetten naar overwintering

Voor PSV staat donderdag de belangrijke thuiswedstrijd tegen AS Monaco op het programma. Volgens trainer Roger Schmidt moet zijn club winnen om te overwinteren in de Europa League.

Schmidt zei nog net niet dat de wedstrijd tegen AS Monaco belangrijker is dan de wedstrijd van komende zondag tegen Ajax. “De wedstrijd tegen Monaco is er één van de zes. De wedstrijd tegen Ajax is er één van de 34. Als je op basis daarvan kijkt is de wedstrijd tegen Monaco misschien wel belangrijker. De druk staat er vol op. Als we winnen zetten we een grote stap richting overwintering.”

Geduchte tegenstander

AS Monaco is een geduchte tegenstander. “Monaco zat ook bijna in de Champions League, net als wij", begon Schmidt zijn analyse. “Zij proberen hun individuele kwaliteiten te benutten. Aanvallers Wissam Ben Yedder en Kevin Volland zullen elk moment aangrijpen om vooruit te spelen.”

PSV'er Olivier Boscagli woonde in zijn jeugdjaren in Monaco. Ook hij waakt voor de krachten voorin. “Monaco heeft een goede mix van talenten en ervaren spelers. Aanvallend zullen ze veel kunnen brengen, ook in de omschakeling. Daar moeten we voor oppassen.”

Sangaré ontbreekt

Ibrahim Sangaré kreeg in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz een rode kaart en is dus geschorst. Schmidt baalt ervan dat de man in vorm bij PSV er niet bij is, maar hij heeft vertrouwen in de rest van het elftal.

“Het wordt moeilijker nu Sangaré er niet bij is. Hij is een van onze belangrijkste spelers aan de bal maar ook wanneer er verdedigd moet worden. Tegen Real Sociedad was hij er ook niet bij en toen speelden we een goede wedstrijd. Ik verwacht dat we dat morgen weer kunnen doen.”

Boscagli of Pröpper

Wie zijn vervanger is wilde de Duitser nog niet zeggen. De kans is groot dat Boscagli naar het middenveld doorschuift en Armando Obispo achterin zijn plek overneemt.

Voor Boscagli is het niet meer moeilijk van positie te wisselen. “De trainer weet wat ik kan, op welke positie ik dat moet laten zien maakt mij niet uit. Het was in het begin wel wennen dat ik soms op het middenveld moest spelen, maar ik ken het plan van het team en dus heb ik mij snel aangepast.”

Een andere optie voor het middenveld is Davy Pröpper. De afgelopen zomer overgekomen middenvelder is terug in training nadat hij twee keer een blessure had. Volgens Schmidt is hij fit en dus een optie voor donderdagavond.