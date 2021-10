Demonstranten graven gat onder hek om op vliegbasis Volkel te komen

De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag acht mensen aangehouden bij vliegbasis Volkel. De demonstranten hadden met schepjes een gat gegraven onder een hek en waren er onderdoor gekropen. Op het terrein van de vliegbasis werden ze aangehouden.

Het waren demonstranten van de groep Vrede Scheppen, zo meldt DTV Nieuws. Ze kwamen naar de vliegbasis, omdat ze vrezen dat volgend jaar een nieuwe generatie kernbommen naar Nederland komt.

"Nederland doet elke herfst in NAVO-verband mee met Steadfast Noon, een grote oefening met de kernbommen die op de vliegbasis Volkel en op andere bases in Europa liggen", stelt de actiegroep in een verklaring. Een woordvoerder van de vliegbasis zegt niet of die oefening daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De groep demonstranten is niet blij met F-16 en F-35 bommenwerpers. "Die stoten tonnen CO2 per vlieguur uit en als ze ooit hun bommen afwerpen, is het rampzalig voor de schepping", zei een van de demonstranten tegen DTV Nieuws.

Via het gat dat ze woensdag groeven, wilden de demonstraten de startbaan op. Op die manier wilden ze het oefenen 'voor de Derde Wereldoorlog' stilleggen. Hierop werden ze aangehouden.

Volgens de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee is alles vreedzaam verlopen en hebben de actievoerders zich niet verzet tegen hun aanhoudingen. "We wisten van tevoren dat de demonstratie ging plaatsvinden, daar hadden we toestemming voor gegeven. Maar uiteindelijk besloten een aantal mensen dat ze een gat onder het hek gingen scheppen. Ze kwamen toen op militair terrein. Dat is verboden, dus daarom zijn ze aangehouden.

Roze schepjes

In de aankondiging van de demonstratie werd al de oproep gedaan om roze schepjes mee te nemen. "Als je wil, kun je een schepje meenemen om een tunneltje te graven om onder het hek door te gaan en op de startbaan te gaan. Zo moet het oefenen met kernbommen worden verhinderd", zo is op de site van Vrede Scheppen te lezen.