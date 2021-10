Zes vreemdelingen opgepakt in bossen bij Hoogerheide na vluchtpoging

Foto: Koninklijke Marechaussee vergroot

Leden van de marechaussee en agenten van de politie in Roosendaal hebben dinsdagavond in de bossen bij Hoogerheide zes vreemdelingen opgepakt. Het zestal was even daarvoor ontsnapt uit een busje. Een van hen mishandelde de chauffeur.

De vreemdelingen, zes jongemannen uit Algerije, waren in het Zeeuwse Sas van Gent opgedoken. Volgens een woordvoerder van de marechaussee wilden ze waarschijnlijk illegaal de oversteek naar Engeland maken. Het zestal werd overgedragen aan de marechaussee en naar het brigadekantoor in Hoogerheide gebracht. Daar gaven ze aan dat ze in de Nederlandse asielprocedure willen komen. Vuistslag

“Er werd een busje geregeld om ze naar een opvangcentrum te brengen, maar ze waren Hoogerheide nog niet uit of ze sloegen de chauffeur en vluchtten de bosjes in", aldus de woordvoerder. Diverse eenheden van de politie en marechaussee startten een zoekactie en even later werd het zestal ingerekend. De vreemdeling die de chauffeur sloeg, zal worden vervolgd voor mishandeling. De marechaussee stelt verder onderzoek in.

