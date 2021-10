Zware windstoten verwacht tijdens ochtendspits: 'Er kunnen bomen omwaaien'

De zuidwester kan uit de kast worden gehaald, want de komende dagen steekt er een straffe wind op. "En dat begint al in de nacht van woensdag naar donderdag. Vooral tijdens de ochtendspits kan de wind behoorlijk tekeergaan", vertelt weervrouw Diana Woei van Weerplaza. Het KNMI heeft voor Brabant code geel afgekondigd.

Volgens Diana Woei trekt de komende nacht en donderdagochtend een heftig front over ons land. "De wind is met windkracht 5 nu al vrij krachtig, maar zal in de ochtend flink aantrekken. Als het front passeert draait de wind tegelijkertijd naar het noordwesten. In dat geval kunnen er zeer zware windstoten ontstaan met een snelheid van zo'n 75 tot 95 kilometer per uur. Dat is behoorlijk wat. De bladeren zitten nog aan de bomen. Mogelijk kan er bij de stevige rukwinden nog een boom omwaaien."

Behalve de uitschieters van de wind blijft het donderdag ook niet droog in onze provincie. "Er valt een flink aantal buien die veel water kunnen opleveren. Ongeveer 10 tot 20 millimeter regen kan er vallen in Brabant. Het is nog maar de vraag of de riolering daartegen bestand is."

Donderdag waait er overdag nog een stevige wind uit het noordwesten, met af en toe een uitschieter. In de loop van de middag zwakt de wind wel wat af tot windkracht 4. En dan zijn de meeste buien wel verdwenen.

Vrijdag wordt ook nog een dag met veel wind vanuit westen, maar de windvlagen nemen af tot zo'n 60 kilometer per uur. Ook zal het minder gaan regenen. "In het weekend wordt het rustiger weer", belooft Woei.