Dit kan PSV vanavond verwachten van AS Monaco

Namen als Thierry Henry, Emmanuel Petit en Kylian Mbappe kennen allemaal een geschiedenis bij AS Monaco. De tegenstander van PSV vanavond in de Europa League heeft veel goede en jonge spelers voortgebracht maar sportief ging het in het verleden met vallen en opstaan.

AS Monaco kan worden gezien als een grootmacht binnen het wereldwijde voetbal. Het kende een hoop successen in tussen 1980 en 2000, waarin het vier keer landskampioen van Frankrijk werd en drie keer de beker won.

Er leek een basis gelegd te zijn voor structurele successen in de landelijke competitie en op Europees niveau. Maar de club ging financieel steeds verder achteruit. In 2004 haalde Monaco nog de finale van de Champions League. Het bleek voorlopig het laatste succes.

Overname door Russische miljardair

Monaco had 50 miljoen euro schuld en dat kwam de prestaties op het veld niet ten goede. In 2011 degradeerde de club naar de Ligue 2. Het was reden voor de Russische miljardair Dmitry Rybolovlev om de club over te nemen. Hij kocht tweederde van de aandelen. Na een mislukt eerste jaar werd Monaco in het tweede seizoen kampioen in de Franse eerste divisie.

Na de promotie wilde de miljardair grote ogen gooien in de hoogste competitie. Zijn investeringen leidden tot een tweede plaats een jaar na de promotie.

Koopjesjacht en spelers doorverkopen

De club doet het eerste seizoen grote investeringen maar gaat daarna vooral op koopjesjacht en wil spelers opleiden en voor grote bedragen doorverkopen. Dat lukt Monaco heel goed. Het verkoopt in 2014 Anthony Martial (gekocht voor vijf miljoen) aan Manchester United voor een bedrag van 60 miljoen euro. Eerder verkocht het ook al James Rodriguez voor 75 miljoen euro.

In 2016 weet Monaco wel zijn sterspelers te behouden. Het zorgt ervoor dat de club voor het eerst in zeventien jaar tijd weer kampioen van Frankrijk wordt. Mede door de doorbraak van de toen 18-jarige Kylian Mbappe. In de jaren hierna hield de club weer vast aan het geld verdienen op de transfermarkt met als hoogtepunt de verkoop van Mbappe voor 180 miljoen. In de seizoenen na het kampioenschap kwakkelen de Monegasken verder en blijven echte successen uit.

Champions League net gemist

Dit seizoen liep Monaco net als PSV nipt de Champions League mis maar heeft het nog altijd een sterk elftal staan. Hoewel de club nog op een teleurstellende tiende plek in de competitie staat is het Europees gezien een concurrent voor de Eindhovenaren. Net als PSV heeft Monaco vier punten na twee wedstrijden.

Het is vanavond voor PSV opletten op Wissam Ben Yedder. De spits was vorig seizoen in 37 wedstrijden goed voor twintig goals. Een andere naam die Monaco op termijn veel geld op gaat leveren is Aurélien Tchouaméni. De 21-jarige Fransman heerst op het middenveld en heeft al een plek verovert in het Franse nationale elftal. Met ‘Les Bleus’ won hij 1,5 week geleden de Nations League.

Hoewel de krachten van de Monegasken voorin liggen is de verwachting dat ze vanavond gaan counteren tegen PSV. Als de Eindhovenaren de snelheid in de omschakeling onschadelijk kunnen maken, dan liggen er zeker kansen op de drie punten.