Dieven brengen oorlogsfilm in gevaar, opnames en lenzen gestolen

Michel de Brouwer heeft een rotweekend achter de rug. Uit de auto van de filmmaker uit Heerle bij Bergen op Zoom werden twaalf lenzen, harde schijven en een laptop gestolen. Duizenden euro's en uren beeldmateriaal gingen in rook op. Tot overmaat van ramp komt zijn film ‘In de schaduw van weleer’ in gevaar.

De filmmaker uit Heerle is bezig met de film ‘In de Schaduw van weleer’ die zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door de diefstal komt dat project nu in gevaar. “We hebben al een filmdag af moeten zeggen omdat de spullen weg zijn,”, vertelt De Brouwer, “en er staan nog drie opnamedagen gepland.”

De financiële schade, zo'n 5500 euro, is voor De Brouwer ondergeschikt aan de immateriële schade. Niet alleen verdween een groot aantal van zijn vintage lenzen. Vele uren aan reeds gedraaid materiaal moeten opnieuw gefilmd worden.

“Ik wilde die avond een back-up maken en dat kan nu niet meer”, zegt De Brouwer. Ook bij zijn verzekeringsmaatschappij hoeft hij niet aan te kloppen. Het grootste deel van zijn apparatuur is namelijk niet verzekerd.

“Ik dacht dat dat gedekt was via mijn filmsetverzekering, maar die was qua filmdagen verlopen. Ik heb dat gewoon niet goed in de gaten gehouden”, zegt De Brouwer licht gefrustreerd.

Met een crowdfundingsactie hoopt hij de schade goed te maken. Als hij 2000 euro bij elkaar haalt, kan de film alsnog afgemaakt worden. Volgens De Brouwer staat er veel op het spel. “Mijn vermogen zit erin en alleen al de vrijwilligers hebben er samen 10.000 uur van hun tijd in gestoken. Omdat ik een stomme fout maak, hoeft zo’n fantastische crew nog niet te bloeden. Ik kan ze niet teleurstellen. Ik moet doorpakken.”