Uitslaande brand verwoest dak en zolder van woonboerderij in Geffen

Het dak en de zolder van een woonboerderij aan de Runrotstraat in Geffen zijn woensdagnacht door brand verwoest. Het vuur werd rond halfeen 's nachts ontdekt. Vermoedelijk ontstond de brand door blikseminslag.

Omdat de boerderij een rieten dak had, schaalde de brandweer snel op en werd een speciaal team in het Gelderse Elst ingeschakeld. Dat is gespecialiseerd in het bestrijden van branden in gebouwen met rieten kappen.

Ondanks al deze inzet kon de brandweer niet voorkomen dat het dak en de zolder van de woonboerderij verloren gingen.

Geen gewonden

Er zou bij de brand niemand gewond zijn geraakt.