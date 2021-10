Explosieve stof in garage Budel vermoedelijk flitspoeder, geen aanhoudingen

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

De explosieve stof die woensdagavond werd ontdekt in een garage naast een huis aan de Fabrieksstraat in Budel is vermoedelijk flitspoeder. Dat laat een politiewoordvoerster donderdagochtend weten. "Maar dit moet nog bevestigd worden door de explosievendienst."

Flitspoeder is een explosief mengsel dat veel in vuurwerk gebruikt wordt. Het huis waar de garage bij hoort, werd volgens de politiewoordvoerster verhuurd. Er is vooralsnog nog niemand aangehouden naar aanleiding van de vondst. Doffe knal

De politie kwam de explosieve stof op het spoor na een tip. Verschillende hulpdiensten, waaronder de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD), rukten daarop uit. De explosieve stof is afgevoerd en aan de Geuzendijk door EOD-specialisten met een flinke doffe knal tot ontploffing gebracht. LEES OOK: Explosieve stof gevonden in garage in Budel

