Buurvrouw over autobranden Valkenswaard: 'Vlammen kwamen tot aan ons dak'

Bewoners in de Jeneverbeslaan in Valkenswaard schrokken vrijdag, kort na middernacht, wakker van een autobrand. Het vuur sloeg zelfs over naar een tweede auto. De politie vermoedt brandstichting en vraagt getuigen zich te melden. "De vlammen kwamen tot aan het dak", vertelt de buurvrouw waar de auto's voor het huis stonden.

Ze werd wakker gemaakt door de overbuurman, die eigenaar is van de auto's. "Hij moest van de brandweer ons waarschuwen dat de auto's in brand stonden. We hoorden knallen en de vlammen kwamen tot aan het dak. We waren bang dat het vuur naar ons huis zou overslaan. Gelukkig stond de wind de andere kant op."

Ze is ook boos dat de auto's voor haar deur stonden geparkeerd. "Er zijn officiële parkeerhavens in onze straat, maar deze auto's stonden half op onze stoep. Ik vind dat de gemeente hier snel iets aan moet doen."

Schoten

Een jaar geleden stond een auto voor haar deur geparkeerd die 's nachts werd beschoten. De eigenaar van die auto woont niet meer in de straat. "De kogelgaten zitten nog in onze schutting." Of er een verband is tussen de autobranden en de beschoten auto wordt onderzocht door de politie. Er is nog geen buurtonderzoek gehouden.

"Ik sta er niet van te kijken", zegt een andere buurtbewoonster die haar hond aan het uitlaten is. De vrouw was wakker geschrokken toen rond één uur in de straat een autoalarm afging. Korte tijd later bleek dat er auto's in brand stonden. "Ik hoorde knallen en mijn eerste gedachte was: pistoolschoten. Later bleken het autobanden te zijn die door de hitte waren gesprongen." Ze woont verderop in de straat. "Je hoort weleens verhalen, wat er van waar is weet ik niet", zegt ze en loopt verder met haar hond.