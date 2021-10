'Seks' roept Holle Bolle Gijs in Efteling, maar hij bedoelt het niet zo

Wat roept Holle Bolle Gijs: 'seks' of 'thanks'? (foto: ANP). vergroot

"Oh wat lekker. Hè, fijn. Seks, seks. Ik heb zo'n honger." Het zijn woorden die je niet meteen verwacht van Holle Bolle Gijs, de pratende prullenbak in de Efteling. Toch is dat precies wat je uit zijn openstaande mond hoort komen. "Het is alleen niet wat hij bedoelt", vertelt woordvoerder Sander van Gils.

Want, wat blijkt: "Hij probeert 'dankjewel' in het Engels te zeggen, maar dat komt er niet helemaal lekker uit. We gaan nog even met hem werken aan een taalcursus", grapt Van Gils.

"We gaan even in goed gesprek met hem."

Bij de Efteling zelf, was het nog niet opgevallen dat Holle Bolle Gijs het ondeugende pad was opgegaan. "We zijn er gisteren op gewezen. Het klinkt ook wel apart, hoewel je volgens mij ook wel hoort wat je wil horen." Volgens de woordvoerder spreekt Holle Bolle Gijs al langer Engels, maar moet er nog even aan zijn uitspraak geschaafd worden: "We gaan even in goed gesprek met hem." Deze bezoeker merkte de bijzondere woorden van Holle Bolle Gijs wel op:

