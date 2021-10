Schrik na losgerukte gevelplaten: 'Straks komt mijn buurvrouw eronder'

Alyson woont pal naast de liftschacht waarvan de gevelplaten zijn losgeraakt vergroot

Bewoners van een flatgebouw aan de Boerhaavelaan in Oosterhout zijn nog steeds onder de indruk van de gevelplaten die donderdagochtend werden losgerukt door de harde wind. Gelukkig raakte niemand gewond door de negen gevelplaten die naar beneden stortten.

Linda Koppejan Geschreven door

Het is een wonder dat er geen gewonden zijn gevallen vertelt Alyson Jakubik. Dondagochtend even na zes uur ging de wind flink tekeer. Haar appartement grenst aan de lift en kijkt uit op een grasveld pal naast de flat. "Ik stond brood te smeren voor mijn zoon die naar school moest. Ineens hoorde ik een hele harde klap en luid gekraak. Daarna zag ik drie gevelplaten wegwaaien. Een gevelplaat kwam recht onder mijn raam neer en die andere twee zag ik voorbij mijn keukenraam vliegen. Metershoog de lucht in. Heel heftig."

"Ik krijg nog steeds kippenvel als ik bedenk wat er had kunnen gebeuren."

Toen het wat lichter werd, zag Alyson pas hoe groot de ravage was. Nog eens drie andere platen lagen richting de Europalaan, een meter of twintig verderop. "Ik krijg nog steeds kippenvel als ik bedenk wat er had kunnen gebeuren. Ik moet er niet over nadenken dat mijn buurvrouw, die om zeven uur met haar rollator haar hond uitlaat, onder zo'n plaat terechtkomt." Volgens Alyson hebben bewoners al meerdere malen aangegeven dat er gevelplaten los en scheef zaten. "Onder andere mijn man en ik hebben dat gemeld bij woningcorporatie Thuisvester. We hebben gevraagd om een lint op te hangen of een hek te plaatsen. Er lag namelijk al materiaal op de grond waarvan we dachten dat het van de gevel kwam. Maar we hebben hierop geen reactie gekregen van de verhuurder. We hebben zelfs twee weken geleden de politie gebeld en zij heeft een lint geplaatst. Maar dat werd steeds vernield door andere mensen."

Een deel van de losgeraakte stalen gevelplaten vergroot

De stalen gevelplaten wegen zo'n veertig kilo per stuk. Om te voorkomen dat er nog meer platen naar beneden vallen, worden de bovenste platen donderdag verwijderd door een aannemer. De onderste platen blijven wel hangen, maar worden verstevigd. Wanneer deze klus geklaard zal zijn is niet bekend. De geschrokken Alyson is niet gerust op de tijdelijke oplossing. "Ik slaap in ieder geval niet rustig vannacht. Ik ben bang dat ons keukenraam de volgende keer kapot zal gaan of erger..." 'Maar één klacht bekend'

Woningcorporatie Thuisvester laat weten dat het een complex geval is. Woordvoerder Connie Tuijl zegt dat het om een gecombineerd flatgebouw gaat met huurders en kopers door elkaar. Deze flat wordt beheerd door VVE-beheerder Noordlander en van Veen. "Bij ons is één klacht bekend over de gevelplaten. Woensdag is een aannemer in opdracht van de VVE-beheerder gaan kijken. Zij hebben het toen niet goed kunnen herstellen. Na het extreme weer zijn er nog meer delen losgeraakt. Vrijdag en zaterdag wordt er een noodgevel geplaatst en wordt de lift nagekeken."

Er wordt gewerkt aan de liftschacht zodat de overige platen niet meer los kunnen laten vergroot

