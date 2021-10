Maaike zet haar scheten op TikTok en maakt duizenden mensen aan het lachen

Maaike van Houten uit Eindhoven is enorm populair op TikTok. Met haar filmpjes met raadsels, woordgrappen én scheten maakt ze honderdduizenden mensen aan het lachen. Haar grappen zijn sinds kort zelfs gebundeld in een scheurkalender. Het geheim achter haar bekendheid? "Het zijn vaak niet de grappen", zegt Maaike.

In het dagelijks leven is Maaike verpleegkundige. Ze werkt in een ziekenhuis op de acute opnameafdeling. Een paar maanden geleden begon ze tijdens haar werk filmpjes te maken. "Dat doe ik vooral tijdens nachtdiensten, dan is het vaak rustig. Mijn werk en mag er natuurlijk niet onder lijden en de patiënten ook niet."

Maaike filmt zichzelf terwijl ze grapjes maakt tegen haar collega's. "Wel alleen bij de collega's die het grappig vinden. Corry vindt het bijvoorbeeld hilarisch, dus wij lopen altijd te dollen."

In juni dit jaar brak de grappige verpleegkundige plotseling door op TikTok. "Ik had op werk een filmpje opgenomen waarin ik een raadsel vertel. Het is een heel oud raadsel over een chirurg, ik kende het al zo'n vijf jaar." Het filmpje bleek in de smaak te vallen. "Hij werd zo'n 2,2 miljoen keer bekeken." Het gevolg: Maaike kreeg er in korte tijd duizenden volgers bij. De teller staat inmiddels op 155.000.