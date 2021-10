Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Grote zoektocht naar 'vermiste' visser, man zit thuis op de bank

Een visser met autopech heeft de brandweer donderdagmiddag flink aan het werk gehouden in Langeweg. De man was vanaf zijn visplek naar huis gelopen omdat zijn auto kapot was. Hij had zijn spullen laten liggen. Een voorbijganger die alleen een bootje en emmer zag liggen, schakelde de hulpdiensten in, waarop een zoekactie werd opgetuigd.

De brandweer zocht onder meer met duikers. "De auto was open en er dreef een bootje, maar er was niemand te zien. Dan neem je het zekere voor het onzekere en zoek je in het water", zegt een woordvoerder van de brandweer. Via het kenteken van de auto kon achterhaald worden wie de man was. De politie nam bij het huis van de visser poolshoogte: hij bleek ongedeerd en zat rustig op de bank. Daarop werd de grootscheepse zoekactie gestaakt. "Gelukkig is het goed afgelopen", laat de brandweer weten.

