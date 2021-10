Vrouw (55) 'vecht voor haar leven' na aanrijding, scooterrijder reed door

Wie heeft een scooterrijder gezien die afgelopen dinsdagochtend in Raamsdonksveer een vrouw van haar fiets reed? Dat vragen Bart van den Dungen en zijn schoonfamilie zich af. Zijn 55-jarige schoonmoeder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar van de dader is nog geen spoor. "Ze vecht nu voor haar leven. Iedereen is helemaal van slag."

De schoonmoeder van Bart zou dinsdagmorgen op bezoek komen. Ze vertrok rond acht uur op haar elektrische fiets, maar kwam nooit aan. Op de Maasdijk, in de buurt van de rotonde bij een Toyota-importeur, werd ze rond kwart over acht geschept door een scooter. "Ze wilde een fietser inhalen en toen werd ze geraakt door een scooter die ook aan het inhalen was."

De 55-jarige vrouw is doof en is daarom extra voorzichtig. "Ze is van jongs af aan gewend om hier te fietsen of te wandelen. Ze heeft spiegels op haar fiets, dus als ze de scooter had gezien, had ze nooit ingehaald. Niemand fietst zo voorzichtig als zij."

Volgens ooggetuigen werd het slachtoffer van haar fiets gelanceerd. "Ze is op haar arm gevallen en op haar hoofd terechtgekomen." Het is niet duidelijk of de bestuurder haar opzettelijk aanreed. "Maar hij is wel doorgereden", vertelt Bart. Gelukkig waren er twee meisjes die het zagen gebeuren. "Ze hebben 112 gebeld en twee auto's laten stoppen om te komen helpen."

Met spoed werd de vrouw met de ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. "Daar bleek dat ze een gedeelte van haar linkerkant niet meer kon bewegen. Haar hersenen zijn opgezwollen en er is een hoge druk in haar schedel ontstaan, waardoor er bloedingen zijn. Ze is wakker, maar contact is niet mogelijk." De hele familie is erg van slag.