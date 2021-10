PSV verliest van Monaco en ziet Madueke en Gakpo uitvallen

PSV is in eigen huis onderuit gegaan tegen AS Monaco. Door een doelpunt in de laatste minuut verloor het met 1-2 van de Monegasken. Behalve de wedstrijd verloren de Eindhovenaren ook Cody Gakpo en Noni Madueke. Zij verlieten vroegtijdig het veld met een blessure.

In een nagenoeg uitverkocht Philips Stadion in Eindhoven kon PSV goede zaken doen bij winst op AS Monaco. De Eindhovenaren zouden een grote stap zetten naar overwintering in de Europa League. Dat besef leek er nog niet erg te zijn bij PSV, dat tam begon aan de wedstrijd.

De formatie van trainer Roger Schmidt had moeite met het 5-3-2-systeem en kwam eigenlijk niet door de Franse verdediging heen. Monaco was daarentegen gevaarlijk in de omschakeling. Dat had mede te maken met de onrustige opbouw van PSV achterin. Aanvallend was het slordig in de eindpass en werd basisdebutant Carlos Vinícius eigenlijk amper in stelling gebracht.

Obispo

Achterin was er een plek ingeruimd voor Armando Obispo. De verdediger stond in de basis, omdat Olivier Boscagli naar het middenveld verhuisde vanwege de schorsing van Ibrahim Sangaré. De Nederlandse verdediger was de meest opvallende man in de eerste helft.

Na twintig minuten stond Obispo verkeerd opgesteld bij een lange bal. Myron Boadu (ex-AZ) profiteerde optimaal van het verkeerd dekken en hij schoot de bal tussen de benen van Joël Drommel in het doel: 0-1. PSV leek na de openingstreffer meer grip te krijgen op de wedstrijd, maar het was Monaco met de grootste kansen.

Tot tweemaal toe werd vlak voor rust diezelfde Boadu één op één gestuurd richting het doel van Drommel. Twee keer leek Obispo op het laatste moment goed in te grijpen, maar wie het eerste moment in de herhaling terugkijkt ziet een overtreding van de verdediger. Gelukkig voor PSV merkte de scheidsrechter het niet op en greep ook de VAR niet in.

Kansenregen na rust

Een heel ander PSV kwam na rust uit de kleedkamer. De ploeg ging veel opportunistischer spelen. Monaco speelde ook niet groots en dus lagen er genoeg kansen voor de Eindhovenaren. Die kwamen er snel in de tweede helft. Binnen vijf minuten had PSV ineens drie grote scoringsmogelijkheden via Vinícius en Gakpo.

De druk van PSV hield aan en de verdediging van Monaco liet de eerste scheurtjes zien. Na een uur spelen was daar de verdiende gelijkmaker. Gakpo kreeg de bal terug na een gelukkige kaats met Vinícius en schoot vanaf de rand van de zestien hard achter de Monaco-goalie.